Un altro raid vandalico al Viale. Distrutte le tele della mostra

Danneggiata tre volte. Nessuna pietà per la mostra a pannelli bifacciali allestita al viale della Vittoria. Le splendide foto che ritraggono Ancona nei suoi angoli e scorci più suggestivi sono finite per tre volte in un raid vandalico che le ha distrutte. Buchi enormi, rigature, pannelli totalmente sfondati e colpiti a calci e pugni. Non è escluso che siano stati presi anche a sassate. L’ultimo danneggiamento risale a sabato notte. "Hanno completato l’opera – commenta Danilo Antolini, dell’associazione fotografica Mascherone che ha messo a disposizione gli scatti degli associati all’organizzatore della mostra, Ludovico Scortichini, amministratore delegato di Go Word – nella notte hanno rotto gli ultimi due pannelli rimasti intatti. Siamo al terzo raid, nel primo ne avevano danneggiati nove, nel secondo, quattro pannelli e nel terzo gli ultimi due". Il primo danneggiamento era stato fatto la notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ad un giorno solo dalla loro istallazione. Il week end dopo è stato fatto il secondo danneggiamento poi l’ultimo di sabato scorso. I vandali agiscono sempre di notte perché fino alla ore della sera Antolini, che abita in zona e porta a spasso il cane, ha sempre visto i pannelli intatti. Delle foto impresse in 15 pannelli non è rimasta più un’immagine sana. Pannelli di plastica, in forex, con cui erano state incorniciate foto bellissime. Per romperli bisogna usare molta forza. Come nei precedenti danneggiamenti sono stati chiamati i vigili urbani ed è stato avvisato anche il promotore della mostra, Ludovico Scortichini. Dopo il primo danneggiamento era anche pronto a farle ristampare perché la mostra, dal titolo "Hidden Ancona", doveva rimanere fino al 15 gennaio. Visto il terzo raid è probabile che i pannelli verranno tolti. Gli autori però potrebbero non farla franca. Sono al setaccio le telecamere di sicurezza della città.

Marina Verdenelli