“Un angolo ancora in attesa di equo riscatto“

“Riproponiamo per il terzo anno consecutivo la Fabbrica del Natale – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano – che nelle due precedenti edizioni ha fatto registrare un notevole successo e gradimento da parte delle famiglie lucchesi. Quest’anno introduciamo la novità delle location: da una parte il Vicolo San Carlo, un luogo magico nel cuore della città e a due passi dalla via Fillungo, un luogo che per tutta una serie di motivi ancora non ha ottenuto l’attenzione che merita e sul quale, attraverso gli eventi del Natale, come amministrazione comunale vogliamo rivolgere un fascio di luce, per illuminarlo e renderlo frequentato, in modo da contribuire al suo rilancio; dall’altro Palazzo Guinigi, da poco riaperto alla fruizione del pubblico, una dimora storica piena di fascino che stiamo valorizzando attraverso mostre temporanee e progetti strutturati, e che in questa occasione apriamo alla gioia del Natale con una serie di appuntamenti musicali per tutti, lucchesi e visitatori della nostra città“.

“Un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale va alle tante associazioni di volontariato che anche quest’anno si sono messe in gioco per realizzare un programma la cui ricchezza e varietà è merito prima di tutto loro – evidenzia l’assessore Pisano – . Un mio personale ringraziamento all’ufficio Sportello Eventi che coordina tutta questa attività con una passione che va al di là della mera esecuzione di un compito lavorativo affidato. A tutti rivolgo l’invito a partecipare ai tanti appuntamenti in programma e che sono interamente gratuiti, anche questo per una precisa scelta dell’amministrazione”.