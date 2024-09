Un Castelfidardo corsaro. Vince in rimonta a San Marino

SAN MARINO

2

CASTELFIDARDO

3

SAN MARINO: Pazzini, Patamello (40’ st Giometti), Di Lauro, Haruna, Urbinati, Biguzzi (40’ st Castagnini), Zammarchi (12’ st Muro), Toure, De Angelis (19’ st D’Agostino), Tenkorang, Altamura. Panchina: Rinaldini, Lomolino, Mambelli, Miglietta, Bedei. All. Cascione.

CASTELFIDARDO: Elezaj, Morganti (37’ st Garbattini), Fabbri, Cotugno, Imbriola, Boccaccini, Costanzi (3’ st Braconi), Baldini (29’ st Carano), Nanapere, Guella (12’ st Miotto), Caprari (44’ st Ausili). Panchina: Osama, Castorina, Graciotti Lucio, Graciotti Loris. All. Giuliodori.

Arbitro: Amadei di Terni.

Reti: 18’ pt (rig.) e 17’ st Fabbri, 28’ pt Urbinati, 36’ pt Tenkorang, 6’ st Imbriola.

ACQUAVIVA (San Marino)

Il Castelfidardo va. Nel giro di sei giorni conquista la seconda vittoria in Coppa Italia di D. I fidardensi, dopo lo United Riccione battuto in casa dopo i calci di rigore nel turno preliminare, ci prendono gusto andando a espugnare il campo del San Marino nei tempi regolamentari, qualificandosi così al turno successivo di Coppa.

Un successo - nel secondo turno della rassegna tricolore riservata alle formazione di quarta serie - colto in rimonta per la formazione allenata da Marco Giuliodori grazie ai gol di due difensori.

Capitan Fabbri segna una doppietta, il primo su rigore e il terzo che decide la sfida, in mezzo ecco il guizzo di Imbriola.

Ed è festa così per gli oltre cento tifosi biancoverdi saliti sul Titano.

Parte bene il Castelfidardo che trova il vantaggio appena passato il quarto d’ora.

Boccaccini viene atterrato in area, per l’arbitro è rigore e capitan Fabbri non sbaglia dagli undici metri.

In precedenza, al 9’. Nanapere dalla sinistra serve per Caprari che conclude, ma Pazzini para. Dopo il vantaggio il Castelfidardo cala un po’ il ritmo e, come era successo contro il Riccione, subisce nel giro di pochi minuti due gol.

Il pareggio dei padroni di casa arriva al 28’.

A seguito di un calcio d’angolo dalla sinistra l’ex Urbinati di testa non lascia scampo a Elezaj. Otto minuti dopo il vantaggio del San Marino con Tenkorang che dal limite dell’area mette il pallone sotto l’incrocio.

Nel secondo tempo partono forte i locali, ma il Castelfidardo riprende il pallino del gioco centrando la rimonta vincente. Al 6’ il pareggio dei fidardensi a seguito di un calcio d’angolo: Imbriola di testa fa 2-2.

Il gol vittoria porta la firma di capitan Fabbri, autore di una doppietta, al 17’, con una conclusione di esterno che si infila sotto l’incrocio per il 2-3 finale. Il Castelfidardo prosegue la corsa in Coppa.