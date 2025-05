Un chilo tra hashish e marijuana soldi e 39 proiettili nascosti in casa

Droga e pistole in casa, il 23enne arrestato lunedì a Brecce Bianche fa scena muta davanti al gip. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alex Marzioli, finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nella sua abitazione, dove vive con la madre, i carabinieri hanno trovato quasi un chilo di droga tra hashish e marijuana oltre a 14mila euro in contanti e due pistole. Il gip Carlo Masini ieri ha convalidato l’arresto del 23enne confermando la misura cautelare del carcere. Marzioli resterà dunque recluso a Montacuto.

Ieri mattina, durante l’udienza di convalida, dove era difeso dall’avvocato Emanuele Senesi, voleva rilasciare dichiarazioni spontanee ma questa facoltà non sarebbe più prevista. Sul quantitativo di droga e sulle pistole sono emersi ulteriori dettagli. La pistola vera, una revolver clandestina, detenuta irregolarmente, aveva anche 39 proiettili e non quattro come inizialmente trapelato. La scacciacani invece, un’arma a salve, aveva quattro proiettili ma di quelli che servono solo a fare rumore, non rilasciano il bossolo. Per le due pistole il 23enne è stato denunciato per porto abusivo di armi.

La droga che aveva in casa, otto panetti di hashish, erano sopra la scrivania della sua camera da letto. Le armi erano dentro un armadio insieme a 30 grammi di marijuana, al denaro e ad alcuni coltelli utilizzati probabilmente per confezionare la droga. La difesa del 23enne aveva chiesto i domiciliari con braccialetto per il suo assistito ma la richiesta è stata respinta dal giudice. La droga verrà fatta analizzare per stabilire il principio attivo. Disposti accertamenti anche sul cellulare del ragazzo, recidivo perché già tre anni fa era finito in manette per droga. In un b&b a Brecce Bianche era stato trovato con oltre un chilo di sostanza stupefacente nascosta nel frigorifero della stanza dove alloggiava con un amico.