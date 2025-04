Un disegno stilizzato di una persona a testa in giù e la scritta Giorgia Meloni

Una donna stilizzata a testa in giù e sotto la scritta: Giorgia Meloni. Un disegno fatto in fretta sul fianco dell’ingresso della sede degli ‘Amici del Molo’, sulla banchina di levante. A notarlo sono stati alcuni passanti nel giorno di pasquetta e il fatto è stato segnalato anche alla polizia. Potrebbe trattarsi si una bravata dei tanti ragazzi che spesso si danno appuntamento sulla passeggiata al porto, oppure potrebbe essere stato un disegno fatto apposta, difficile stabilirlo senza la presenza di testimoni sul luogo. La banchina del porto di levante è frequentata da giovani, sopratutto dopo cena. Non è la prima volta che vengono affisse scritte sulla banchina di levante, era già accaduto in passato contro i consiglieri Massimo Montesi (Fli) e Marcello Liverani e Davide Da Ros ex Fli passati con Vannacci. Prima del porto era toccato al centro storico: in uno dei muri perimetriali di piazza Garibaldi era stata disegnata una svastica.