Un dolore immenso per "Lele":: "Cosa hai combinato amico mio"

Saranno celebrati sabato alle 16 i funerali di Emanuele Rossetti, il 46enne deceduto mercoledì pomeriggio a causa di un malore improvviso.

L’uomo si è accasciato improvvisamente a terra, dopo aver effettuato un sopralluogo in un’abitazione di Trecastelli, in località Passo Ripe. Lele, così lo chiamavano quanti lo conoscevano e che poco dopo l’accaduto hanno appreso la tragica notizia.

Ieri sono stati tanti gli amici che gli hanno voluto dedicare l’alba, con i colori dell’aurora boreale, attraverso un posto sui social, dove Lele postava le sue foto felice, insieme ai suoi cani, sua grande passione come il mare.

In passato aveva lavorato per Gestiport, ma era rimasto una delle presenze fisse del porto della Rovere dove in molti si rivolgevano a lui, che sapeva fare un po’ di tutti, per risolvere qualche problema nelle imbarcazioni. ‘Aveva le mani d’oro’, ma Lele aveva lavorato per anni anche a Pizzeus, una dei locali più longevi della città.

"Cosa ci hai combinato Emanuele Rossetti, Pastarella non ci vogliamo ancora credere – il ricordo social di Lorenzo Gioia – riposa in pace amico, insegna come si fa a rallegrare le giornate tristi, come sapevi fare tu".

A nulla sono servite le ambulanze e l’eliambulanza arrivate sul posto: il personale medico ha tentato di rianimarlo per 45 minuti. Ieri è stata aperta la camera ardente nella casa funeraria Mori di via Cagli.

Emanuele lascia la sorella Lucrezia, il babbo Carlo e la grande famiglia di amici e conoscenti.