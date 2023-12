"Un Falconatale diffuso in tutta la città"

"La missione è guardarlo con gli occhi dei bambini, la sfida è renderlo magico anche agli adulti. Obiettivo stimolante, che raggiungeremo grazie a un unico coro di voci in una città che rafforza il suo senso di appartenenza. Che sia un Falconatale 2023 indimenticabile per tutti noi". Queste le parole pronunciate ieri al Centro Pergoli dal sindaco Stefania Signorini, snocciolando uno dopo l’altro gli appuntamenti del cartellone natalizio che animeranno centro e quartieri per "un Natale diffuso" da domenica al 7 gennaio.

Le prime novità: più alberi in città, tra i quali uno a Case Unrra, e un fil rouge con la magia ("per sviluppare in primavera un vero festival", l’anticipazione della Prof). In conferenza anche associazioni, commercianti e partner che hanno sostenuto le iniziative. Lo start domenica alle 17, quando si accenderanno luminarie, installazioni e alberi in ogni quartiere. Alla stessa ora piazza Mazzini ospiterà il grande spettacolo inaugurale: gli artisti scenderanno da una grande mezzaluna luminosa in una girandola di luci, suoni ed evoluzioni.

Lungo le vie, invece, assaggi e acquisti golosi grazie alle delizie dei maestri pasticceri. Sempre domenica, nella piazza principale aprirà il bosco incantato, realizzato a mano, anche con materiali riciclati, dalla scenografa Sara Costarelli e dalla designer Antonella Crocianelli. Quel posto accoglierà, nei weekend, l’animazione degli elfi per bambini. Tra le attrazioni il Christmas Virtual Village, in piazza Garibaldi, che dall’8 dicembre permetterà di vivere esperienze natalizie 3d. E la magia, quindi? Ecco il Christmas Magic Box (16 e 17 dicembre) con i maghi del Club prestigiatori fermano e del Museo Matemagica. A Castelferretti spazio alla vera casa della Befana (6 gennaio), mentre il territorio sarà coperto dal Santa Claus Bus. Protagonisti anche i bimbi delle scuole (9, 14 e 15 dicembre) con il Cantanatale in piazza.

Confermati gli allestimenti tradizionali, come il presepe meccanico alle Grotte del Castello (dal 25 dicembre al 21 gennaio), i mercatini, nonché i presepi nelle vetrine e nei giardini di Castelferretti. "Il 70 per cento del budget di Falconatale proviene dagli sponsor – ha ricordato l’assessore al Bilancio Marco Giacanella -. In pratica è la comunità che sostiene sé stessa, per vivere appieno questo straordinario periodo dell’anno". Per l’omologa al Commercio, Ilenia Orologio "è forte il connubio con il tessuto socio-economico. Ringraziamo chi contribuirà a rendere speciale il nostro Natale".

g. g.