Un laboratorio per l’impresa sostenibile

In un panorama economico sempre più complesso, la gestione aziendale richiede competenze e strategie mirate. Per questo, Confartigianato e UNI.CO hanno lanciato il "Laboratorio per l’impresa sostenibile" un percorso formativo gratuito, dedicato agli imprenditori, per navigare le sfide dell’accesso al credito, della gestione finanziaria e della sostenibilità economica. Un’iniziativa che, attraverso sei incontri, mira a fornire strumenti pratici per far crescere le imprese, mantenendole in equilibrio finanziario e al passo con le nuove normative. Le lezioni, tenute da Danilo Scarponi e un referente UNI.CO, includeranno casi studio e analisi settoriali per garantire un approccio pratico. Il programma inizia il 7 ottobre e si protrarrà fino al 2 dicembre, toccando temi cruciali per la sostenibilità economica e lo sviluppo aziendale. Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino, hanno sottolineato l’importanza di formare imprenditori e piccole imprese nel mantenere un equilibrio finanziario, dato il panorama normativo sempre più stringente. ‘Si tratta di un percorso formativo gratuito, aperto ad imprenditori e a chi vuole avviare un’impresa – hanno detto- con lo scopo di spiegare come è cambiato il rapporto con le banche, quali azioni compiere per mantenere un’azienda in equilibrio finanziario e farla crescere, quali scelte fare a seconda delle proprie esigenze". Paolo Mariani, Direttore Generale di UNI.CO, ha evidenziato il ruolo cruciale dei Confidi nel supportare le aziende nell’accesso al credito, soprattutto le micro e piccole imprese. I partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze pratiche per gestire meglio i propri fabbisogni finanziari, grazie all’esperienza di esperti del settore finanziario.