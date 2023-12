Un locale chiamato Desiderio: "Ecco i nostri primi 25 anni sempre insieme alla pizza. E’ qui che è nata la Stazio"

Il ´ristorante pizzeria Desiderio´ compie 25 anni. L’attività di Francesco e Francesca compie un quarto di secolo. Era il 30 novembre 1998 quando il giovane Francesco Pazzaglia, allora in attività con un socio, assumeva le redini del ristorante avviato negli anni Settanta dall’indimenticato Gianfranco Boari. A 25 anni da quella data, Francesco e Francesca, oggi genitori di due splendidi bambini, continuano ad accogliere i loro clienti nei locali di via Maggini, ai quali ormai da 10 anni si affiancano quelli estivi del Molo 71, a Marina Dorica. Una storia di successo, la loro, che affonda le radici nel cuore del centro storico di Ancona, dove quasi mezzo secolo fa Boari avviò il locale di via Bernabei, a due passi dall’arco di Carola.

"Eravamo giovani e pieni di grande entusiasmo – racconta Francesco – L’entusiasmo è sempre quello, così come la nostra voglia di fare. Il segreto del nostro successo? La cura del prodotto in ogni minimo dettaglio. La qualità che garantiamo da sempre è figlia della nostra attenzione maniacale nei confronti del prodotto, che necessita di cura giornaliera. La scelta delle materie prime, il rapporto coi fornitori e con il personale, la continua ricerca sono tutti aspetti che seguo in prima persona e che sono ancora oggi, come 25 anni fa, alla base del nostro lavoro quotidiano".

"Abbiamo una clientela fidelizzata – fa la moglie, Francesca Marcelli – L’80% dei nostri clienti ci segue da sempre. La cosa che più ci gratifica è il ricambio generazionale. Ai genitori di un tempo abbiamo visto aggiungersi figli e nipoti e ne siamo orgogliosi". Pure il rapporto longevo col personale testimonia la bontà del lavoro. "Samer, pizzaiolo, è con noi sin dall’inizio".

La ´pizza Stazio´ è da anni nel menù di ´Desiderio´ ed è super richiesta dagli avventori del noto locale. È diventata talmente famosa che è stata rifatta in altri ristoranti delle Marche. Ad inventarla, fu l’anconetano Franco Stazio: "Dopo la laurea, intorno a 25 anni, iniziai a lavorare da ´Desiderio´. Lavoravo per Boari, che aveva bisogno di forza lavoro. Mi aveva chiesto di imbiancare il negozio di via Bernabei in vista dell’apertura". Stazio diventa poi primo cameriere e chiede al ´pizzarolo´ un condimento particolare, solo per lui: "Mozzarella, formaggio, cipolle, prosciutto cotto, olive, carciofini e sesamo come se piovesse", dice Franco, ex dipendente regionale. Ben presto, la pizza diviene apprezzata da tutti, cuochi e camerieri. "A distanza di anni, sono tornato al ristorante e ho trovato il mio cognome sul menù. Mi ha fatto piacere. La cucinavano anche nei ristoranti messicani", commenta Franco ridendo.