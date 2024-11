Un musical dedicato agli anni Ottanta con Manuel Mercuri

Un musical dedicato al decennio più edonista del secolo scorso. E’ "80 voglia di... 80", in scena questa sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano. Nato da un’idea di Paolo Ruffini, e scritto dalla mano esperta di Gianfranco Vergoni per la Compagnia dell’Alba, lo spettacolo è interpretato da un cast in cui spicca la presenza di Manuel Mercuri (nella foto). Regia e coreografie sono di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo. Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogame, ma soprattutto divertimento e tanta musica in questo show adatto anche ai più giovani, che si divertono ancora con le canzoni che hanno fatto ballare e sognare i loro genitori, i quali potranno fare un tuffo nel passato e nella loro gioventù.

Il musical offre un’occasione per riascoltare canzoni popolarissime di artisti come Duran Duran, Wham, Europe, Whitney Houston, Ricchi e Poveri, Heather Parisi. Sul palco, con Mercuri (performer, acrobata ballerino e content creator con oltre 38 milioni di follower) c’è una compagnia di dieci scatenati performer. Un liceale ‘alternativo’ di oggi vede sfilare i suoi professori, che hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile. Manipolando un Cubo di Rubik si ritrova catapultato indietro nel tempo di 40 anni, a fianco dei suoi odiati professori ancora giovani. Coinvolto nell’organizzazione di un concerto con le più famose hit del momento per la fine dell’anno scolastico, avrà modo di conoscerli più a fondo e soprattutto di rendersi conto che anche loro, come lui, hanno avuto un passato adolescenziale.