Un risultato storico. Carlo Ciccioli eletto al Parlamento europeo: "E’ il Modello Marche"

"Un successo strepitoso per Fratelli d’Italia e per le Marche, 216mila voti e il 33% dei consensi – sono state le prime dichiarazioni di Carlo Ciccioli, eletto nella Circoscrizione Italia centrale al Parlamento Europeo – La conferma che il ‘modello Marche’ è pronto ad arrivare ai vertici delle istituzioni Europee, dopo che da quasi due anni sta governando al meglio l’Italia, grazie al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tutti noi abbiamo sostenuto la sua candidatura nelle Marche e sono state oltre 76mila le sue preferenze. Un dato eccezionale, al quale si è affiancato il mio ottimo risultato: 25.878 preferenze in tutta la Regione, orgoglioso dei quasi 10mila voti nella mia provincia".

L’ultima parlamentare europea eletta nella circoscrizione Italia - Centro era stata Luciana Sbarbati, repubblicana eletta al Pe per la prima volta e nel 2004 confermata con 113mila preferenze nella Lista Uniti per l’Ulivo. In seguito le Marche non hanno più espresso parlamentari europei fino ad oggi. Oltre all’anconetano Carlo Ciccioli, a Bruxelles andrà anche il pesarese Matteo Ricci, ex sindaco Pd di Pesaro. Ma ci potrebbe addirittura essere un tris tutto marchigiano nel Parlamento europeo: ancora in bilico, infatti, è l’elezione di Alessia Morani, anche lei del Pd.

L’ex capogruppo Fd’I in consiglio regionale domenica sera ha seguito lo spoglio iniziale nella sede della federazione in corso Mazzini assieme ai suoi più stretti collaboratori e ad alcuni esponenti del partito. È stata una lunga notte, in cui i presenti hanno sbocconcellato pizzette e cornetti, andata avanti fino alle 5 del mattino di ieri quando lo stesso Ciccioli ha dato il ‘rompete le righe’ per poi ritrovarsi poche ore dopo in Regione. Il caos dello spoglio delle sezioni romane, le più delicate, non ha consentito a Ciccioli e al resto di Fratelli d’Italia di poter celebrare prima l’ottimo risultato e l’elezione a Parlamentare Europeo. Il politico anconetano si è classificato al quarto posto in centro Italia, in realtà al terzo visto che la premier Giorgia Meloni, ovviamente prima nelle preferenze, non siederà nel Parlamento Europeo di Bruxelles.

Oggi Ciccioli incontrerà tutti nella conferenza stampa che i suoi stanno organizzando, ma i primi commenti a caldo sono arrivati: "Un esito eccezionale – ha aggiunto Ciccioli quando è stato possibile ufficializzare il successo – che si accompagna all’apporto del partito in tutte le province marchigiane che evidenzia compattezza e unità di intenti, caratteristiche che ci hanno contraddistinti fin dall’inizio di questa campagna elettorale. Ottimi risultati anche in Umbria e nel Lazio, con altri 25mila voti di preferenza ottenuti. Voglio ringraziare pubblicamente il mio partito, Fratelli d’Italia, che ho contribuito a fondare oltre dieci anni fa, e tutti voi, a partire dal presidente Francesco Acquaroli, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, gli iscritti e tutti coloro che non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio e sostegno. Inizio questa nuova fase della mia attività politica certo che riuscirò a dare il giusto contributo al Parlamento Europeo con impegno, coerenza ed esperienza". Ieri sera nessun festeggiamento, ma solo riposo in attesa della consacrazione odierna.