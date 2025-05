Un test contro le droghe dello stupro: "E’ anconetano il primo fatto in Italia"

L’evento super partecipato di "Prevenzione in azione...e sport" ha rappresentato, ieri, anche il momento per la presentazione di un test di nuovissima produzione realizzato dall’azienda anconetana Innoliving. "Si tratta di test ad uso personale – ha detto Danilo Falappa, fondatore e direttore dell’azienda – che oggi doniamo alle forze dell’ordine affinché sia consegnato in maniera etica alle scuole e dove loro riterranno più opportuno. Il test riesce a testare le droghe usate per lo stupro, GHB, Benzodiazepina e Ketamina. Tre droghe insapori, inodori e incolori". Queste droghe se immerse in una bevanda non possono essere riconosciute, provocano perdita di coscienza, abbattimento dei freni inibitori e quindi tutto quello che potrebbe portare verso uno stupro. Droghe che possono essere utilizzate anche in caso di furto perché il malcapitato cui vengono somministrate perde lucidità e può essere derubato senza difficoltà.

Il test, primo in Italia per rilevare queste sostanze, è facile da usare. Basta immergere il polpastrello nella bevanda, andare a bagnare tre zone del test e se questo resta di colore uguale vuol dire che non c’è droga, se cambia colore di poco c’è una presenza e se diventa molto intenso vuol dire che contiene una dose pesante di droga. Può essere usato anche dopo l’assunzione qualora si assista ad un comportamento strano di un amico. Individuando il suo bicchiere lo si può testare e lanciare un allarme. Queste droghe possono anche portare all’arresto cardiaco e alla morte. Il test è già stato verificato, è efficiente ed è già acquistabile in farmacia.

c.d.