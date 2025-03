Una sfilata sul tappeto rosso per promuove il riuso dei vestiti

In occasione dell’evento nazionale "M’illumino di meno", Giornata del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione ‘Caterpillar’ di Rai Radio2, e istituita dal Parlamento italiano con la Legge 34/2022, il 20 febbraio i bambini di tutte le classi della scuola Falcone di Ancona si sono divertiti a sfilare in allegria su un lungo tappeto rosso in piazza Salvo D’Acquisto presentando outfit bizzarri, eleganti o sportivi, con l’obiettivo di promuovere il riuso e la valorizzazione di abiti e accessori ancora in buono stato, ma inutilizzati e dimenticati da tempo negli armadi di casa.

Con le loro originali creazioni gli alunni della scuola Falcone hanno sfilato contro lo spreco e l’inquinamento generato dall’industria della moda. Ogni pezzo indossato dai ragazzi aveva dunque la sua dolce e curiosa storia familiare quando improvvisamente è diventato tendenza: il maglioncino realizzato venti anni fa con amore dalla nonna per la figlia è tornato a vivere valorizzato sopra un jeans attuale, così come il giubbino ‘aggressivo’ del cugino, abbinato a dei vecchi guanti della mamma, è risultato perfetto per una mattina di fine inverno.

E ancora: cravatte dal sapore antico si sono trasformate in incantevoli cinture o in raffinate fasce per capelli, mentre una spilla da tempo abbandonata in fondo ad un cassetto si è ‘trasformata’ in una preziosa decorazione sulla maglietta. Alcune camicie ormai quasi da buttare sono apparse come graziosi abitini impreziositi da cinte impalpabili, e l’orologio fermo da tempo è stato indossato come stravagante bracciale e da una felpa antica come il mondo è stato ricavato un caldo girovita. Tra gli applausi del pubblico presente in piazza Salvo D’Acquisto, ogni classe ha spiegato le sue originali scelte stilistiche per opporsi allo spreco energetico di una moda "usa e getta" basata sull’utilizzo indiscriminato delle risorse del pianeta, responsabile dell’inquinamento e dello sfruttamento di minori ed adulti, con effetti di degrado sociale nei paesi più poveri.

A ritmo di musica, mano nella mano e con il sorriso stampato in faccia, in particolare gli alunni di quinta hanno mostrato la loro apprezzabilissima collezione ribadendo l’importanza di ridurre i rifiuti al minimo senza rinunciare ad avere "stile", compiendo scelte creative ma rispettose dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Allora ricordiamo: comprare meno e usare di più!

Classe 5Ascuola primaria Falcone di Ancona