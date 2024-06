Un’estate "Meraviglia" per Loreto

Approda a Loreto quest’anno la "Festa della Musica", storica kermesse nazionale che ha scelto proprio la città mariana per la sua tappa più importante, il 21, una giornata intera all’insegna della musica di ogni tipo, dedicata quest’anno alle bande musicali, che si concluderà la sera con il concerto di Tosca in piazza della Madonna. Ad annunciarlo è stato il sindaco Moreno Pieroni che ieri, assieme all’assessore alla Cultura Francesca Carli, ha presentato il cartellone estivo lauretano, ancora una volta messo a punto seguendo il format vincente degli ultimi anni "Loreto Meraviglia".

Una serie di eventi che avrà inizio il 16 e si concluderà, dopo una lunga cavalcata attraverso i mesi estivi, con le Festività patronali di settembre dedicate alla Madonna. Il primo cittadino nell’occasione ha annunciato che il teatro comunale, chiuso da 5 anni, sarà "riconsegnato" alla cittadinanza nelle prossime settimane.

Cadrà come sempre nella prima settimana di agosto, per la precisione il 6, la "Notte Celeste", arrivata alla terza edizione, che vedrà ancora una volta grandi artisti esibirsi per i luoghi simbolo del centro storico. Confermati anche la serata dedicata alle eccellenze lauretane del "Premio Loreto Meraviglia" (18 luglio) e l’Art Festival previsto il 7 luglio. A Ferragosto invece ci si potrà ritrovare tutti al Monte di Foglia per festeggiare con cena ed intrattenimento all’aperto, riprendendo l’antica tradizione dello stare insieme, in collaborazione con i Comitati di quartiere. Tra gli anniversari di questa estate 2024 c’è anche il 20esimo delle Winx, le fatine animate create dalla Rainbow di Iginio Straffi con sede a Loreto, che sarà celebrato con uno spettacolo a tema il 14 luglio.

Non potranno mancare infine il tradizionale Concerto di Mezza estate del 13 agosto che vedrà esibirsi l’Orchestra sinfonica "Puccini" e il concerto all’alba del 21 luglio a Porta Marina. Un cartellone nel quale si innestano le serate di cinema, gli spettacoli teatrali delle compagnie locali, oltre che le numerose iniziative satelliti che stanno organizzando i vari quartieri cittadini e i commercianti del centro. "Presentiamo per l’estate lauretana un programma ambizioso, pensato per tutte le generazioni di cittadini e turisti che verranno a visitare il nostro territorio. Loreto è infatti la città dell’Accoglienza e vogliamo sicuramente essere all’altezza di questo titolo – ha spiegato il primo cittadino -. Gli eventi, a carattere nazionale e internazionale, vedranno susseguirsi numerosi anniversari che cadranno in questo periodo, come il 120esimo della Corsa del Drappo".

"Siamo davvero onorati che l’Associazione Italiana di Promozione della Festa della Musica, che organizza questo evento con il patrocinio del Ministero della Cultura, abbia scelto Loreto come location per la straordinaria iniziativa, organizzata con il supporto dell’Unpli e della Pro loco Felix Civitas Lauretana – ha detto l’assessore Carli -. Tosca si esibirà in concerto ed è stata creata un’interessante contaminazione con la Junior Band della Bima e tutti gli artisti lauretani". Partner della stagione Loreto Multiservizi, la Fondazione Opere laiche Lauretane e la Fondazione Carilo, oltre alla Pro loco Felix Civitas Lauretana, l’Amat e Confcommercio Marche centrali.

Silvia Santini