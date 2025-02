Università private, la protesta in Regione

La Cgil Marche organizza, con le associazioni studentesche, oggi alle ore 12, un presidio contro l’apertura dell’università privata delle Marche.

L’iniziativa si svolgerà davanti alla sede della Regione Marche, palazzo Leopardi.

"Le ragioni per il no della Cgil sono varie: si contribuisce a disgregare il sistema universitario regionale, si drenano risorse pubbliche per la formazione affidata a privati, si perseguono logiche di mercato, non si aumenta il numero di medici, mancanza di trasparenza nel rapporto con i cittadini".