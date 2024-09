Uomo si sdraia sulla strada, arriva la polizia. E l’ambulanza lo trasporta in ospedale

Ci sono stati momenti di panico lungo la statale 16 a Osimo Stazione l’altra sera. Un giovane si è sdraiato all’improvviso sull’asfalto poco dopo la rotatoria dell’Oasi, in direzione Ancona. Il sole era già calato e la visibilità diminuita notevolmente. Gli automobilisti di passaggio in quel momento se lo sono trovato davanti e hanno frenato prima che fosse troppo tardi. Tantissima la paura. L’uomo, di nazionalità slava, probabilmente in stato di ebbrezza, minacciava di suicidarsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce gialla di Camerano e in contemporanea un pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi necessari in casi simili. Una volta calmato, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Le operazioni di "salvataggio" sono durate per il tempo necessario a calmare l’uomo che si trovava comunque in stato di agitazione. Nessun mezzo è rimasto coinvolto. Il traffico, sempre considerevole lungo la statale, è stato rallentato dal personale in servizio.