Urta un’auto e scappa. Incastrato dai filmati

Va a sbattere contro un’automobile in sosta e poi si dà alla fuga. E’ durata poco la latitanza del conducente di una Peugeot 5008 che la sera del 15 maggio scorso aveva urtato un veicolo in sosta in piazza d’Armi ad Ancona, allontanandosi poi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Il proprietario del veicolo danneggiato, tornato a riprendere il proprio mezzo, lo aveva trovato danneggiato e si era rivolto alla polizia per sporgere denuncia all’Ufficio Infortunistica della Polstrada di Ancona.

Gli agenti, prese le indicazioni necessarie, si sono attivati per recuperare le immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati si vedeva parte dell’incidente, non si vedeva la targa ma i poliziotti sono riusciti a risalire, inizialmente, solo al modello e alla marca dell’autovettura. Alcune segnalazioni sui social, di testimoni diretti dell’accaduto, hanno permesso di restringere il cerchio sul mezzo, una berlina bianca di cui sono state fornite le lettere iniziali della targa.

E’ bastato questo e uno scrupoloso e capillare esame di tutte le targhe corrispondenti ad una Peugeot 5008 della zona di Ancona, bianca, per consentire agli operatori di individuare ed identificare il responsabile. L’uomo è stato convocato in questura, negli uffici della Polizia Stradale, e non gli è rimasto altro che ammettere di essersi messo alla guida dopo aver bevuto diverse bottiglie di birra e di essere scappato per timore di perdere la patente.

Grazie all’attività effettuata dall’Ufficio Infortunistica il conducente è stato multato per mancata assistenza in caso di incidente ed è stata disposta la revisione straordinaria del veicolo.