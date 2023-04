Va al ristorante per parlare alla ex e scoppia una lite con gli amici

Pasquetta agitata in un ristorante in zona Montacuto. Alla sala operativa era stata infatti segnalata un lite. Giunti sul posto, gli agenti riscontravano la presenza di un’autoambulanza con un uomo a bordo che presentava una piccola escoriazione all’altezza della palpebra sinistra. L’uomo che aveva richiesto l’intervento, identificato per un ragazzo italiano di 36 anni, riferiva di aver chiamato i soccorsi in quanto era stato aggredito da due amici dell’ex fidanzata. Raccontava agli agenti la sua versione dei fatti: di essersi recato presso quel ristorante per parlare con la ragazza al fine di un riavvicinamento, in quanto non aveva accettato la fine della loro relazione. Nel locale era stato accolto in modo cordiale sia dalla ragazza che da suoi gli amici, tutti seduti a tavola per pranzare. Di aver incominciato a discutere con la ex fidanzata e nella controversia si era intromesso un amico di lei che lo avrebbe invitato ad abbassare i toni. Allora lui, infastidito dall’intervento dell’uomo, lo avrebbe invitato a non intromettersi. Quello, in risposta, lo avrebbe minacciato e spintonato, per poi suonare con diversi pugni al volto, facendolo cadere a terra. Anche un altro commensale gli avrebbe sferrato ulteriori pugni al volto. Gli operatori, identificavano sul posto anche la ex fidanzata, una ragazza italiana di 37 anni, in compagnia di una amica e dell’uomo che si era intromesso per primo nella discussione. La donna, ascoltata in merito all’accaduto,ha confermato che l’ex fidanzato l’aveva raggiunto in quel ristorante nonostante il suo dissenso.