Vandali ancora in azione a Loreto: distrutta colonnina di ricarica auto

Non danno pace i vandali a Loreto che sono tornati a mettere a soqquadro i quartieri della periferia. L’altra notte è stata presa di mira la colonnina di ricarica delle auto elettriche, quella nuova dell’Enel: ignoti, che potrebbero avere le ore contate però, hanno distrutto il display che l’altra mattina giaceva a terra, frantumato. Grande il rammarico dei residenti, esasperati da tutti quei gesti messi in atto probabilmente da ragazzini. I raid nei parchetti pubblici non si contano più ormai. Mesi fa la casetta nel parco di Padre Pio a Villa Costantina è stata bruciata in parte. In diversi punti le staccionate in legno sono state staccate.

Tutti gli episodi sono stati denunciati alla Municipale. Mesi fa in pieno centro, in Corso Boccalini, ingresso del comune e del museo dell’Aeronautica, avevano scardinato i perni e così era caduto parte del muro.

Il comando della Polizia Municipale ha visionato i filmati delle telecamere per scovare i colpevoli. "Ogni anno subiamo tantissimi atti vandalici che sono stati quantificati in circa 120mila euro", avevano confermato dal Comune. E poi i danni arrecati agli spogliatoi del parco di Montereale, le auto rigate in via Asdrubali e i motorini in sosta semidistrutti nel piano sotterraneo dell’ex complesso Fanini. Tutti ricordano poi la schiuma introdotta nella fontana della piazza, uno scherzo costato caro ai colpevoli, tutti minorenni identificati qualche tempo dopo.