Vandali scatenati tra spiaggia e quartieri

Vandali in azione sulla spiaggia di velluto, diversi i quartieri presi di mira. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno lanciato alcune biciclette lungo la battigia all’altezza di Cesano. Domenica mattina, sono state spostate da alcuni residenti che le hanno notate mentre passeggiavano. Si tratta di tre biciclette che probabilmente sono state utilizzate in orario notturno per passeggiare sulla battigia, come già avvenuto in passato.

A denunciare atti vandalici sono stati anche i residenti di via Ugo Bassi dove sabato qualcuno ha divelto la rete di un cantiere stradale. "Hanno rotto la recinzione e divelto un cartello hanno poi preso i calcinacci e mattoni lanciandoli tutti lungo la via in parte anche nelle caditoie", raccontano i residenti. In zona non si vede mai nessuno delle forze dell’ordine. Noi residenti siamo preoccupati".

Non è andata meglio ai giardini Morandi, dove qualcuno ha lasciato segni inequivocabili di bivacchi: bottiglie e cartacce in terra sono state la fotografia per chi ha attraversato domenica l’oasi verde a due passi dalla Rotonda per raggiungere la spiaggia di velluto.

Rubata una sedia sotto un office del lungomare di Marconi, dove con l’arrivo della bella stagione si concentra parte della movida. I titolari degli stabilimenti balneari si stanno organizzando per cercare di ‘difendere’, le attrezzature, in più occasioni prese di mira dai vandali, durante la il fine settimana di divertimento. Molti stanno valutando di provvedere con la vigilanza privata, almeno nel week-end, soprattutto nel tratto molo-ponte rosso, da sempre il più frequentato. Anche quest’anno sarà in vigore l’ordinanza che vieta l’accesso all’arenile dalle 24 alle 5 del mattino, un provvedimento che però sembra non riuscire a fermare vandali e ubriachi. Quello appena trascorso è stato un weekend dove molti senigalliesi hanno dovuto fare i conti con i furti di biciclette: due sono state rubate in via Pierelli dove, sabato notte, qualcuno si è divertito a distruggere gli specchietti di alcune auto in sosta. La notizia ha fatto il giro dei social nella speranza che ci fossero testimoni. Una settimana fa, a ritrovarsi con lo specchietto divelto erano stati alcuni automobilisti che avevano posteggiato in via Rossini. Sempre più attese le telecamere che dovrebbero essere installate a breve nei punti chiave della città proprio per scongiurare episodi simili.