Variazione di bilancio, è polemica

La variazione urgente di bilancio per realizzare uffici comunali idonei fa scoppiare la polemica. "A distanza di soli tre mesi dall’approvazione del bilancio di previsione e del programma triennale dei lavori pubblici – attaccano Maurizio Grilli, Fabiola Caprari, Gilberto Ripanti e Renzo Sordoni consiglieri di ’Progetto Montemarciano’ – è già tempo di importanti variazioni per la giunta sempre orfana del sindaco Damiano Bartozzi, ma guidata dal duo Cerasa Tittarelli. Il tutto a causa della solita gestione confusa, priva della necessaria capacità di programmazione a cui si è aggiunta un’evidente sottovalutazione dei problemi più recenti. La variazione urgente al bilancio riguarda la necessità di finanziare gli interventi su aree pubbliche e al patrimonio comunale, e per affidare l’incarico per valutare la vulnerabilità sismica degli uffici comunali di proprietà. Questioni note da tempo. Si è deciso di non realizzare il nuovo Coc (centro operativo comunale di protezione civile) perché è necessario adattare un’ulteriore porzione della ex scuola materna di via Marotti, ad uso uffici perchè la sede Inail (dove oggi si trovano gli uffici comunali, ndr) è da sgomberare al più presto, mentre i lavori di adattamento funzionale dell’edificio comunale su piazza V. Veneto saranno avviati appena sarà possibile si legge nell’atto. In definitiva – concludono i consiglieri di opposizione – siamo di fronte a due deliberazioni di inizio febbraio che certificano la confusione, l’approssimazione con cui governano".