"Vasche di laminazione per via del Burrone"

"Vasche di laminazione per evitare di allagamenti ma anche un’ampia area cani per mettere in sicurezza la zona". Sono i due interventi annunciati per via del Burrone (dietro il Palatriccoli e il Cardinaletti) dall’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni durante la partecipata assemblea organizzata dal comitato di quartiere Coppi-giardini venerdì sera alla parrocchia San Massimiliano Kolbe. "Entro quest’anno - ha aggiunto Melappioni - saranno affidati i lavori per inserire le vasche di laminazione in via del Burrone e migliorare la fognatura. Un intervento che vede l’impegno economico di un milione di euro da parte di VivaServizi e 300mila euro da parte del Comune". "A giorni – ha aggiunto l’assessore Alessandro Tesei - partiranno i lavori per la realizzazione della tanto attesa area cani dietro la casa della scherma tra il campo sportivo Cardinaletti e il nuovo edificio in costruzione. Si potrà accedere sia da via delle Nazioni che da via del Burrone".

Presenti anche le assessore Loretta Fabrizi che ha presentato i patti di cittadinanza esortando le persone a prendersi cura di parti della città e Paola Lenti che ha annunciato l’apertura di un nuovo entro sociale vicino alla sede del comitato in Largo Allende. Al cittadino che segnalava invece la necessità di intervenire sull’asfalto pieno di buche in via del Burrone l’assessora Melappioni ha replicato: "Via del Burrone ad oggi non è in quella programmazione che è stata fatta dagli uffici i quali hanno classificato le zone della città in rosso, arancione e verde in base alle priorità. Quella zona non è presente tra le priorità in ogni caso abbiamo appena inserito 650mila euro in più per le manutenzioni stradali e a breve vedrete partire i lavori in via Bachelet e via Tobagi, la via del marciapiede rotto per intenderci". E ancora: "Sono 8.400 le segnalazioni arrivate tramite l’app Municipium canale raccomandato per questo tipo di richieste di intervento e di queste abbiamo una capacità di risposta del 65 e il 70%. C’è ad esempio il parcheggio di via Tobagi non è illuminato una segnalazione che risale a 6 mesi fa ma ne necessita di un intervento coordinato. Tra le tante segnalazioni c’è quella dell’eccessiva velocità e quindi della messa in sicurezza stradale in particolare in via XX Luglio e viale Papa Giovanni XXIII dove si sono verificati di recente due investimenti in 10 giorni. Non abbiamo strumenti per misurare il traffico: stavamo per acquistare un telelaser quando il governo lo ha messo fuorilegge".

Sara Ferreri