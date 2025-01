Verde e sicurezza: potature e nuovi alberi

La città di Senigallia ha intrapreso un entusiasmante rinnovamento del suo patrimonio verde, con un programma che sta dando vita agli spazi urbani attraverso potature strategiche, abbattimenti necessari e nuove piantumazioni.

"Questo progetto si concentra su un approccio proattivo alla gestione delle aree verdi, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a incrementare la bellezza naturale della città – spiega l’Amministrazione in un comunicato -. Recenti analisi, inclusi test di trazione, hanno evidenziato che alcuni pini marittimi situati nei pressi della Scuola Leopardi presentavano segni di instabilità. Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, si è quindi reso necessario procedere con l’abbattimento di sei di questi alberi. Sebbene questa decisione – sottolineano dall’Amministrazione – non sia stata presa a cuor leggero, la sicurezza della comunità è sempre la priorità assoluta. In parallelo, la città sta attuando un’attenta strategia di potatura degli alberi esistenti, che non solo migliorerà la salute delle piante, ma contribuirà anche a una migliore estetica degli spazi pubblici. Partita l’introduzione di nuove piantumazioni in diverse parti della città".