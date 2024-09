Verso il G7 Salute di ottobre. Ancona Longeva scende in piazza: "Innovazione per una vita migliore"

"È’ una città in cui la popolazione over 65 costituisce il 25 per cento del totale. Dunque questo non può che essere l’inizio di un percorso virtuoso, teso a migliorare la qualità della vita delle persone". Parole pronunciate ieri, a Palazzo del Popolo, alla conferenza stampa di Ancona Longeva. Un progetto, questo, che mira a "diffondere la conoscenza e le innovazioni per vivere più a lungo e sempre meglio" e proposto da Comune, Fondazione Marche e la Ac75 Startup Accelerator, in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche e Inrca.

Nel breve periodo, già oggi e domani, e ancora sabato 7 e 14 settembre, piazza Roma accoglierà una serie di incontri focalizzati sugli anziani, le innovazioni a loro servizio e sul ruolo delle startup che concorrono a garantirne il benessere. Parallelamente, di concerto con le strutture, le associazioni e i centri diurni del territorio, sono state avviate alcune sperimentazioni coinvolgendo i "nonnini" attraverso colloqui con esperti e attività dedicate all’invecchiamento attivo. Un esempio pratico è Optimens. "Sono previste telefonate degli operatori competenti agli anziani, che possono raccontare la loro giornata, cos’hanno mangiato, chi hanno visto, cos’hanno fatto – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Manuela Caucci –. È stato possibile verificare come, quando qualcuno chiama e chiede notizie, negli anziani si metta in moto un meccanismo mentale, di ricordo e stimolo, sicché molti di loro scrivono un diario su quello che fanno nella quotidianità. Un importante momento di condivisione e socialità".

Il report definitivo sarà presentato nel novero degli eventi Extra G7 Salute il prossimo 5 ottobre al Museo archeologico. Poi c’è il ruolo delle startup. Alcune di loro in grado di misurare il tono muscolare e le fragilità, suggerendo rimedi pratici (Mysurable), o ancora quella che ha progettato un dispenser intelligente di pillole per una migliore aderenza alla terapia (Looky). Ancona Longeva rappresenta, per le startup, una naturale piattaforma di diffusione: "Riuscire a fare un protocollo d’intesa e portare questo progetto in piazza è essenziale perché permette di avvicinare le imprese ai fruitori dei servizi e agli utenti di conoscerli meglio. Per il Comune è fondamentale perché ambiamo ad essere la capitale della Silver Economy del centro Italia", ha alzato l’asticella l’assessore allo Sviluppo industriale Marco Battino. Cos’è la Silver Economy? L’economia della terza età, sulla quale Fondazione Marche e l’acceleratore Ac75 insistono molto. "In tre anni abbiamo ricevuto 900 candidature di startup da America, Europa, Cina e che venivano qua, ad Ancona, a creare opportunità – ha ricordato Mario Pesaresi, presidente Ac75 e Fondazione Marche –. Ma non basta che si realizzino le innovazioni, vanno presentate alla popolazione. Confidiamo in un’ottima riuscita dell’evento". Decisivo anche il support dell’Inrca, "unico istituto nazionale per la longevità e uno dei pochi in Europa – ha ricordato la direttrice generale Maria Capalbo –. Con i nostri professionisti attiveremo dei laboratori per favorire attività cognitive utili a migliorare la qualità della vita delle persone".