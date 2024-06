Vetro rotto, Atr ai box. Ma ora vola regolare

Dopo il lunedì di passione, complici i problemi registrati nella notte del 2 giugno, l’Atr utilizzato nella nuova fase di continuità territoriale dal vettore SkyAlps ha cominciato a volare regolarmente per Milano e Napoli. Soltanto il primo giorno i passeggeri erano rimasti a terra, a causa della rottura di un finestrino in fase di atterraggio, poi sostituito in tempi record e senza conseguenze alcuna. L’Atr, piccolo e compatto, ha 48 posti e dunque è più adatto ai numeri di riempimento da e per le Marche. Su Roma, invece, si continuerà a volare con il Dash Q-400. Con una compagnia, quella altoatesina, che sta dimostrando ottima puntualità e feedback positivi dell’utenza.