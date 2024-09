"Via Emilia solo in direzione nord"

Un senso unico ad anello, con via Emilia percorribile soltanto in direzione nord e via Sardegna solo verso sud, per attutire l’impatto veicolare da Palombina Vecchia e, contestualmente, creare posti auto. È la proposta per una nuova viabilità nel quartiere, che verrà avanzata sotto di mozione dal Pd al Consiglio comunale. Proposta, dicono i dem, che "si rende necessaria per mettere in migliori condizioni di sicurezza quanti utilizzano il plesso scolastico Moro – chiariscono –. Attualmente la larghezza della carreggiata delle vie Emilia e Sardegna in moltissimi tratti non consente il passaggio in sicurezza di due veicoli contemporaneamente, tanto che la segnaletica orizzontale, riferita ai parcheggi e alla mezzeria, è quasi assente. Nelle ore di punta di entrata e uscita da scuola, si creano imbottigliamenti che rendono disagevole e pericoloso l’attraversamento. La problematica si acuisce nel momento in cui si incontrano gli autobus di linea o quelli adibiti al trasporto degli scolari". Secondo loro, inoltre, questa modifica consentirebbe di creare anche circa 150 stalli per i residenti. "L’amministrazione abbia il coraggio di approvare l’atto", chiude il Pd.