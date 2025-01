Via Mamiani, "birilli" per la sicurezza

Cinque birilli dissuasori sono stati posizionati all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Mamiani. "I birilli dissuasori sono una scelta definitiva - spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine - e servono per costringere gli automobilisti a effettuare le manovre corrette mentre transitano lungo la statale e quando svoltano in via Mamiani. È stato un intervento richiesto da tempo da pedoni e ciclisti, che rischiano di essere colpiti o peggio ancora investiti". Un altro intervento in corso è quello della realizzazione della rotatoria tra strada della Marina e la statale adriatica nord: è stata rimossa la segnaletica della rotatoria provvisoria, mentre è partito l’ampliamento della carreggiata dov’è prevista la realizzazione della rotatoria. Si tratta di un tratto di strada molto frequentato e l’intervento consentirà lo snellimento del traffico.