Viaggio dentro l’inclusione. La tre giorni di Nave Italia nel segno della solidarietà

Tre giorni per celebrare il valore educativo del mare, con partenza da Santa Margherita Ligure. Al via ieri e in programma fino a domani, la presentazione su Nave Italia il brigantino riallestito nel segno dell’inclusione, della campagna 2025 promossa da Fondazione Tender To Nave Italia Ets in collaborazione con la Marina Militare. L’iniziativa coincide simbolicamente con la giornata del Mare e dà il via alla 18ª stagione del progetto, che vede quest’anno una novità: lo scafo diventa ufficialmente di proprietà della fondazione. In questa tre giorni vengono coinvolte scuole, istituzioni, aziende, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di condividere la forza educativa del mare. Oggi alle 10.30, la presentazione della campagna 2025; dopo l’incontro con i ragazzi della fondazione Aut-Aut di Spezia, interverranno rappresentanti delle principali istituzioni civili e militari. Nel pomeriggio è prevista un’asta benefica su invito a villa Durazzo, per finanziare le attività educative e riabilitative della fondazione: all’asta, la racchetta autografata di Jannik Sinner, un ruotino da Formula 1 donato da Pirelli, palloni firmati dalle squadre di Pro Recco, Spezia, Genoa e Sampdoria. Domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, Nave Italia sarà aperta al pubblico e visitabile gratuitamente. La campagna 2025 inizierà il 29 aprile con la partenza da Spezia e si concluderà a ottobre, toccando numerosi porti italiani con, per la prima volta, una missione internazionale in Grecia a giugno. In totale coinvolti oltre 300 beneficiari, accompagnati da più di 100 operatori specializzati, tra educatori, sanitari e tecnici.