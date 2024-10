Vigor, occhio al mercato. Un rinforzo per l’attacco

Nonostante il maltempo la Vigor si è allenata a Pesaro, ma la notizia più rincuorante riguarda il buon esito dell’intervento a cui si è sottoposto Federico Alonzi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore della gamba destra.

L’operazione è stata condotta dal dottor Moschini nella casa di cura Villa Maria di Rimini ed Alonzi ha già fatto ritorno a casa.

"Se fosse per lui si metterebbe già al lavoro - scherza il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Serve un po’ di pazienza, ma Federico si è ambientato benissimo, seguiremo attentamente la riabilitazione che svolgerà a Senigallia. Crediamo molto in lui, anche per il futuro, speriamo possa recuperare nei tempi previsti".

Un’assenza così pesante non può essere ignorata ed il mercato torna a far parlare di sè.

"L’idea di intervenire c’è, la mancanza di un punta è evidente - rimarca il ds vigorino -. Dobbiamo capire se investire su un attaccante esperto oppure se è meglio affidarsi ad un giocatore del nostro vivaio".

Quest’ultima affermazione potrebbe lasciare perplessi, eppure le voci che circolano in queste ore offrono una valida spiegazione: il nome di Balleello, attualmente alla Pistoiese, è tornato in voga. Senigalliese, under, perfettamente amalgamato nel gruppo di Clementi avendo vestito la casacca rossoblu nelle ultime due stagioni, è un’operazione suggestiva, ma per nulla scontata.

"So che il nome di Davide è stato accostato alla Vigor in questi giorni - conclude Moroni - ma non c’è nulla di concreto o di avviato".

Nicolò Scocchera