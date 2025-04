Vigor sorprende L'Aquila: vittoria firmata Gabbianelli e Carnevale

Il colpo della domenica lo piazza la Vigor. Stavolta sorprendente, cinica, concentrata fino alla fine e per nulla sciupona. La vittoria contro L’Aquila porta le firme di Gabbianelli e Carnevale, poi c’è lo zampino del solito imprevedibile Kone.

Di certo i 3 punti in terra abruzzese alleggeriscono quel carico di pressioni che aveva tormentato l’ambiente rossoblu nelle ultime settimane. La Vigor torna a respirare così come Antonioli sembra aver trovato la quadra tattica: un 4-3-3, offensivo sulla carta, ma comunque in grado di garantire equilibrio visto che nella ripresa i senigalliesi hanno rischiato assai poco.

Era forte il desiderio di vittoria, ma le speranze di molti tifosi erano ridotte al lumicino. Stavolta, invece, la Vigor ha completato l’opera, mostrando un’ottima crescita e trovando continuità in termini di prestazioni.

Nonostante il pessimo inizio, macchiato dal gol dei locali in meno di 5 minuti, i rossoblu hanno subito trovato la forza di reagire, ribaltando la contesa già nel primo tempo. Nella ripresa i vigorini hanno rischiato meno, anzi hanno addirittura sfiorato il tris.

Pessimo approccio, ma ottima reazione contro una squadra, quella aquilana, in evidente difficoltà. La crisi di risultati non si riflette solo nelle 2 sconfitte consecutive contro Castelfidardo e Vigor, ma anche nella scarsa partecipazione da parte del pubblico che in una giornata molto particolare per la città, l’anniversario del terremoto del 2009, avrebbe desiderato un epilogo ben diverso.

Un momento nero che è costato a De Feudis la panchina, fatale la sconfitta contro i senigalliesi. Al suo posto Luigi Durastante che dovrà traghettare L’Aquila sino al termine del campionato e durante i playoff.

Tenere fuori Banegas è stato sicuramente un azzardo, la Vigor invece ringrazia: in questa fase del campionato non si può essere schizzinosi.

Domenica di festa per la prima squadra e non solo… Gli allievi regionali di mister Sbarbati vincono il girone A grazie al pareggio contro il Villa San Martino.

I giovani rossoblù accedono così al triangolare playoff con Tolentino e Atletico Ascoli, vincitrici dei gironi B e C. Si riprenderà il 27 aprile, con la Vigor inizialmente a riposo. Le gare dei senigalliesi sono fissate per il 4 e l’11 maggio, con il calendario che verrà definito in base ai risultati della prima giornata. In palio c’è il pass per la fase Interregionale.

Nicolò Scocchera