Vigor tra salvezza e il camp del Milan

C’è tanto fermento in casa Vigor, non solo per il campionato. La società è molto attiva in varie e preziose iniziative che hanno animato la stagione e continueranno a farlo anche nel corso della prossima estate. La prima di queste è sicuramente il Milan Academy Junior Camp che si svolgerà al "Bianchelli" dal 29 giugno al 4 luglio. All’evento collaborerà anche la Vigor Senigallia al fianco del Comune di Senigallia che ha patrocinato l’iniziativa. Sarà un’ottima occasione per approfondire le metodologie di lavoro di tecnici di alto livello ed ascoltare i consigli dei campioni del passato della storia rossonera.

"Siamo molto felici di prendere parte a questa iniziativa – dice il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli -. Il nostro Ceo Robert Lewis ha già avuto modo di lavorare a New York con il Milan, negli ultimi mesi abbiamo finalizzato la possibilità di proporre un camp così importante anche a Senigallia anche perchè la Vigor ha un florido settore giovanile. Il tutto grazie agli ottimi rapporti con la Fast Eventi, una realtà molto seria. Negli anni sono passati fior di campioni in questi camp estivi, di certo una grande opportunità di crescita per i giovani talenti del nostro territorio".

Romagnoli è stato protagonista anche con Avis, con una donazione di sangue; l’ennesima occasione per rafforzare il rapporto tra il club senigalliese ed un partner etico che ha rappresentato le fondamenta del progetto sociale "Cuore Vigor".

Tanto fermento dunque, ma gli impegni di campionato incombono. La Vigor non vuol correre rischi, anzi la dirigenza intende programmare la prossima stagione con la massima serenità. Ciò sarà possibile solo attraverso una rapida salvezza.

Manca poco al traguardo, ma l’appuntamento con la vittoria non può essere rinviato. Domenica pomeriggio, i rossoblu ospiteranno alle 15 il Termoli di mister Mosconi. Un altro scontro diretto da non fallire come riconosce lo stesso Romagnoli: "Dobbiamo provare a vincere, ora servono punti pesanti – sottolinea il dirigente rossoblu -. Sono ottimista, anche perché la prossima settimana tornerà in gruppo Federico Alonzi, un profilo importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il morale del gruppo".

Il ritorno dell’attaccante di Frascati è una boccata d’aria fresca per l’attacco vigorino, ma contro il Termoli non ci sarà e mister Antonioli dovrà tirare fuori il meglio dai giocatori a sua disposizione.

Nicolò Scocchera