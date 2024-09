Vigor Una serata magica: "E non è finita qui"

Il popolo rossoblu è ancora su di giri. Non tanto per il risultato, il passaggio del turno in Coppa nobilita la piazza e regala morale al gruppo, ma non si tratta solo di risultati ottenuti. L’ambiente rossoblu è entusiasta per le emozioni vissute, per la grande serata che la squadra di Clementi ha saputo regalare in questa prima uscita ufficiale, contro un’Ancona che al "Bianchelli" ha mostrato carattere e concretezza al di là della sconfitta.

Lo scoramento per il doppio svantaggio, poi la rimonta, la lotteria dei rigori sino al successo finale, in un paio d’ore i tifosi rossoblu si sono ritrovati in un vortice di emozioni difficilmente preventivabile alla vigilia.

"È stata una grande serata per noi vigorini - dice Roberto Moroni, il direttore sportivo della Vigor -. Nel primo tempo abbiamo faticato un po’, come evidenziato dal mister nel post partita, ma siamo rimasti in partita, non ci siamo disuniti, quindi non valuto il nostro primo tempo così negativo. Nella ripresa invece si è vista una Vigor diversa, molto più determinata. L’Ancona è un po’ calata nel secondo tempo, ma ci sta considerando i tempi della preparazione, detto ciò la squadra di Gadda mi ha fatto un’ottima impressione".

Debuttare di fronte a migliaia di persone, contro l’Ancona, non è certo facile. Le gambe possono tremare, eppure i giocatori di Clementi sono rimasti sul pezzo, non hanno avuto timore di questo esordio da brividi. "Uno spettacolo che non capita di vedere tutti i giorni al di fuori del professionismo - continua Roberto Moroni -. La Vigor può contare su giocatori esperti che sanno reggere la pressione in partite così importanti, ma anche i giovani si sono fatti valere e questo è un aspetto molto confortante per il futuro".

Segnali positivi, incoraggianti, ma niente trionfalismi. La testa è già al campionato, alla trasferta di Castelfidardo. La squadra di Giuliodori è in forma ed i risultati in Coppa lo dimostrano.

"Ci aspetta una sfida molto difficile, ne siamo consapevoli - rimarca il ds - ma il successo di domenica, per come è maturato, deve essere una molla per continuare a migliorare".

Infine il mercato, un capitolo per nulla chiuso.

"Abbiamo chiuso le operazioni in uscita, tuttavia stiamo valutando un ultimo innesto - conclude il direttore sportivo della Vigor -. Vorremmo potenziare le corsie laterali, ma non è detto che lo faremo con un under. Vista l’esplosione di Kone e la capacità di adattamento di altri giocatori non escludo l’inserimento in rosa di un giocatore senior. Valuteremo nei prossimi giorni, interverremo solo se ne varrà la pena".

Nicolò Scocchera