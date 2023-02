Viola le regole del giudice: finisce in carcere

Un giovane pregiudicato osimano, da qualche mese ammesso dal Tribunale di Sorveglianza a scontare una condanna inferiore ai due anni sotto forma di detenzione domiciliare con permesso di assentarsi per motivi di lavoro, non ha rispettato i patti del suo progetto di riabilitazione sociale, attraverso la cosiddetta esecuzione penale esterna. Su disposizione del Magistrato di Sorveglianza, sabato è stato riaccompagnato al carcere di Montacuto dalla Sezione Anticrimine assieme ai Poliziotti della Volante. Gravi le violazioni contestategli: in più di un’occasione, nonostante anche una formale diffida, non si è fatto seguire dal Sert per porre fine ai suoi problemi di tossicodipendenza, e non risultando più quindi la sua condotta affidabile per la prosecuzione del beneficio, gli è stato conseguentemente revocato. Durante i consueti controlli congiunti del territorio da parte delle forze dell’ordine nel fine settimana, complessivamente sono stati identificate 89 persone.