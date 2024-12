Violenza di genere e codice della strada. Studenti a lezione

Una giornata all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione quella di ieri al Liceo Classico "Giulio Perticari" di Senigallia, dove i carabinieri hanno incontrato gli studenti per affrontare tematiche di grande attualità come la violenza di genere, il nuovo Codice della Strada e le opportunità di arruolamento nell’Arma.

Durante l’incontro, i militari hanno affrontato il delicato tema della violenza di genere, spiegando l’importanza di riconoscere e prevenire comportamenti abusivi e incoraggiando le vittime o chi assiste a tali episodi a denunciare tempestivamente. "La prevenzione inizia con la consapevolezza - hanno spiegato i militari - è essenziale educare le nuove generazioni al rispetto delle persone e dei diritti fondamentali". Ampio spazio è stato poi dedicato al nuovo Codice della Strada, entrato recentemente in vigore, con aggiornamenti significativi su sicurezza stradale, norme di guida e sanzioni. I Carabinieri hanno spiegato le principali novità introdotte, con particolare attenzione all’utilizzo dei dispositivi elettronici alla guida, alla tutela dei pedoni e ai limiti di velocità. In chiusura, i rappresentanti dell’Arma hanno illustrato le modalità di arruolamento: "Far parte dell’Arma significa essere al servizio della comunità con dedizione, disciplina e coraggio".