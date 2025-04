Violenza sulle donne senza tregua: "Oltre duecento denunce in un anno"

Quasi 2mila chiamate al 113 da parte di cittadini che hanno chiesto aiuto o assistenza e 152 arresti, una media di quasi 3 arresti al giorno in un anno. Una attività investigativa è stata fatta anche contro la pedopornografia con 41 persone denunciate. Di queste sei erano studenti e l’indagine ha riguardato una scuola secondaria. Le denunce sono state fatte dopo la diffusione di materiale pedopornografico ai danni di una coetanea. Sono i dati dell’ultimo anno di attività della Polizia, dal 1 aprile del 2024 al 31 marzo del 2025, in tutto il territorio della provincia di Ancona. I numeri sono stati divulgati ieri mattina in occasione della festa della Polizia di Stato che celebra 173 anni dalla sua fondazione. Il tema per la cerimonia, che si è svolta al Palacasali (il palaindoor) della Montagnola, era lo sport e i suoi valori. Mentre il questore Cesare Capocasa faceva gli onori di casa, davanti ad un pubblico di poliziotti, autorità e studenti, c’è chi faceva attività sportiva. Le ginnaste della scuola ritmica di Fabriano e i piccoli dell’atletica Stamura si sono esibiti nelle loro specialità. Ha chiuso la cerimonia il tenore Davide Mazzoni con un canto.

Tornando al bilancio annuale la polizia ha denunciato 227 persone, di cui 170 in stato di libertà e 12 arrestati, per reati connessi al Codice Rosso, quello per tutelare donne vittime di violenza domestica o di genere. Reati ancora difficili da debellare e che vanno dallo stalking alle lesioni fino ai maltrattamenti in famiglia. In tema di violenze di genere il questore Capocasa ha emesso 80 ammonimenti. Attenzione riservata a episodi di violenza giovanile che hanno destato allarme sociale, coinvolgendo gruppi estemporanei di minorenni e maggiorenni, come risse e aggressioni scaturiti per lo più da motivi futili. Sono stati 106 i divieti di accesso urbano e 22 i daspo.

La polizia ha scoperto anche 12 persone che hanno creato 736 identità digitali al fine di beneficiare del cosiddetto "Bonus Cultura" con l’attivazione di voucher del valore di 500 euro ciascuno. Il gruppo generava finte partite Iva intestate a soggetti ignari che diventavano improvvisamente i titolari delle librerie che richiedevano i rimborsi dei già menzionati voucher all’Agenzia delle Entrate. Sono stati recuperati 700mila euro riuscendo a bloccare i trasferimenti di denaro dall’Agenzia delle Entrate verso i conti. Denunciate 13 persone ritenute responsabili di truffe online.

Le attività nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato al sequestro, tra le varie sostanze, di 8,65 kg di cannabinoidi (hascisc e marjuana). Gli altri sequestri sono stati di quasi mezzo chilo di cocaina, quasi un chilo di eroina e altri 4 etti di altre tipologie di droghe. Sono state 130 le notizie di reato, per la maggior parte relative a illeciti contro il patrimonio, tra le quali truffe informatiche per cui sono state denunciate 80 persone.

Poi, alla presenza del prefetto Maurizio Valiante, del sindaco Daniele Silvetti, del presidente di Regione Francesco Acquaroli, la cerimonia nel Palazzetto dello Sport Palacasali è proseguita con la consegna dei riconoscimenti ai poliziotti.