Virus Usutu trasmesso da zanzare. Disinfestazione a Borgo Bicchia

Virus Usutu, intervento di disinfestazione a Borgo Bicchia, l’Asur: ‘Nessuna emergenza’. A seguito delle note trasmesse in data 4 e 5 settembre 2024 il Servizio Sanità Animale dell’Ast Ancona Marche, ha comunicato la presenza in un pool di zanzare specie Culex pipiens del virus di Usutu in località Borgo Bicchia, riscontrato durante l’attività di competenza prevista nell’ambito del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (P.n.a.). Non è stata rilevata l’infezione su casi umani e pertanto non è in atto alcuna emergenza sanitaria tuttavia, a scopo precauzionale ed al fine di prevenire la potenziale diffusione del virus portato dalla zanzara comune normalmente attiva nel periodo crepuscolare e notturno. La scorsa notte sono stati effettuati interventi di disinfestazione adulticida tramite nebulizzazione di un’insetticida specifico, autorizzato come presidio medico chirurgico, lungo le strade e aree verdi pubbliche in località Borgo Bicchia, nell’area ricompresa tra la rotatoria lungo la Strada Regionale Arceviese e l’intersezione con Strada San Gaudenzio. Questa mattina gli interventi interesseranno le griglie e caditoie lungo le strade comunali in località Borgo Bicchia nella zona sopra indicata.