"Vittoria di carattere, volevamo il risultato"

La vittoria dell’Ancona al Recchioni è significativa per molti aspetti. Intanto soffia sulla brace dell’entusiasmo biancorosso: questa è l’ultima settimana per sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione in corso, la sfida con il Chieti si avvicina, e il successo, il secondo consecutivo in altrettante partite di campionato, può spingere la campagna abbonamenti verso quota duemila.

Ma la vittoria di Boccardi è compagni è significativa anche perché è giunta a Fermo, a infrangere un tabù che durava dal dicembre 2013, e lo è, inoltre, anche per come è maturata.

L’Ancona infatti prima ha segnato con il rapace Martiniello, poi è andata vicinissima al gol con Sare, mentre dall’altra parte ha rischiato solo sul tentativo di Sardo. Nella ripresa la squadra di Gadda ha pensato soprattutto a controllare, si conta solo un tiro in porta di Savor parato da Di Stasio, e nel finale ha sofferto l’arrembaggio della Fermana.

Ma Laukzemis non ha fatto nessuna parata, l’unica buona occasione la squadra di Bolzan l’ha creata con un tiro di Bianchimano finito abbondantemente a lato e ancora con lo stesso attaccante, nel caldo finale, con una palla, che comunque non sarebbe finita in porta, spazzata da Pecci. Seconda vittoria consecutiva, prova di solidità del gruppo e di maturità e secondo "clean sheet" per i dorici, che poco non è.

"Una vittoria di carattere – ha spiegato il mister nel dopo partita –, di determinazione, soprattutto di squadra. Volevamo vincere e in campo lo abbiamo dimostrato. Nella ripresa ci siamo abbassati, anche per merito della Fermana, ma abbiamo corso pochi rischi".

Difesa solida, centrocampo che funzione e attacco che festeggia Martiniello, al terzo centro in due partite di campionato. Una vittoria significativa per la capacità che ha mostrato la squadra di reggere l’urto finale dell’avversario quanto per il gioco espresso dai dorici, anche su un campo in cattive condizioni.

"Con il nostro modulo abbiamo bisogno dell’apporto delle mezzali, come pure degli esterni, che devono arrivare sino in fondo – ha detto ancora Gadda – e questo a tratti lo abbiamo mostrato. D’altra parte abbiamo scelto giocatori proprio con queste caratteristiche".

Una vittoria che vale molto più dei tre punti messi in cassaforte: dà fiducia al gruppo e credibilità al progetto, attira spettatori ma anche attenzioni di possibili sponsor, e contribuisce a creare un clima di positività.

La classifica dopo due giornate dice poco anche se fa guardare con maggiore serenità al futuro. Ma dice, soprattutto, che i dorici sono partiti con il piede giusto. E se vincere aiuta a vincere, allora se ne potrebbero vedere ancora delle belle. Quello che in tanti si augurano.

Intanto oggi pomeriggio è in programma la ripresa degli allenamenti alle Terre di Maluk: sono da valutare le condizioni di Alluci.

