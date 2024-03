SkyAlps, voli di continuità da Ancona, aperte le vendite online: ecco quanto costano

Ancona, 26 marzo 2024 – Nell’uovo di Pasqua le Marche (e non solo) trovano la sorpresa più gradita: i nuovi voli targati SkyAlps dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara. Da ieri è possibile prenotare le tratte per Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino direttamente sul sito della compagnia altoatesina, l’unica a presentare l’offerta della continuità territoriale con lo scalo marchigiano, per poi ottenere l’ok definitivo da Enac. Ancona dimentica in fretta le disavventure con Aeroitalia e si tuffa in una nuova dimensione. Che comunque, val la pena dirlo, non è proprio così economica. Ma tant’è.

Comunque l’offerta è di qualità. Volo bigiornaliero per Milano (e ritorno). Il primo partirà dalle Marche alle 8 con arrivo in Lombardia alle 9.15. Il secondo, invece, alle 16 con atterraggio alle 17.15. Il costo di un biglietto è di 78,52 euro, comprensivo di una piccola valigia (il classico zaino da portarsi con sé a bordo) e, come da tradizione per il vettore altoatesino, include anche snack e bibita. Costerà, invece, 88,24 euro il ticket per rientrare in regione. Roma Fiumicino costerà poco meno, 161,98 per l’andata e ritorno con l’handicap del volo dalla capitale solo il giorno dopo. Per andare e tornare dal capoluogo partenopeo si dovranno sborsare 156,90 euro.