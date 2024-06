Wifi più ampio e banda larga: "Ecco i servizi"

Ampliamento del wifi ComuneAnconaFree in città già dai prossimi giorni, copertura a banda larga per le sedi comunali e di quattro frazioni (Massignano, Sappanico, Gallignano e Candia), miglioramento del servizio affidato a un’azienda privata che garantirà più potenza in termini di Giga (10+10 invece che 1+1) a costi molto più bassi, 3.400 euro al mese invece degli attuali 5.800 euro. Tante la novità. Aumentano le aree coperte dal wi-fi con banda larga che permette l’accesso gratuito alla rete internet da parte dei cittadini e dei turisti. La connessione consente la navigazione per due ore giornaliere e sinora copriva, dal febbraio scorso, largo 24 Maggio, piazza Cavour, piazza Pertini, piazza Roma, Teatro delle Muse, Tredici Cannelle, Palazzo degli Anziani, Palazzo Malacari. Dalla metà di luglio tale copertura aumenterà prevedendo anche viale della Vittoria, dal Comune a piazza Diaz.

Dal 1° febbraio scorso a oggi questi i dati di utilizzo del wifi free con 427 utenti registrati, 454 connessi alla rete, 456 dispositivi connessi alla rete; o linguaggi più usati 62% Italiano, 16,5% inglese, 2,5% tedesco, 5,7% francese; il giorno della settimana più frequentato è il venerdì (18%) e la fascia oraria più gettonata 9-10 (11,6%); infine i dispositivi: 40% Apple, 37,9% Android, 5,7% Intel. Nei giorni scorsi la giunta ha dato via libera alla sponsorizzazione tecnica da parte di Netoip, l’azienda anconetana che provvederà a implementare la connettività della copertura delle 28 sedi periferiche del Comune incluse le frazioni. Copertura aumentata del 50%.