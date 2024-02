Casting per il film con Matteo Paolillo di Mare fuori: ecco dove

Loreto, 19 febbraio 2024 – Aprono i casting per il nuovo film con regia di Valentina De Amicis “Mia”, prodotto dalla società di produzione cinematografica Genesis e con Matteo Paolillo come attore protagonista, amatissimo talento della serie tv “Mare fuori”.

Domani anche a Loreto c’è la possibilità do partecipare ai casting per comparse. Le riprese saranno ospitate a Porto Recanati ma anche nella città mariana a partire dal 26 febbraio.

Per domani intanto sono stati organizzati due momenti distinti nell'aula magna dell'istituto alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto: dalle 8.30 alle 13 per gli studenti e dalle ore 14 alle 19 per tutti gli altri.

“Potranno partecipare al casting solo persone dai 18 ai 70 anni – fa sapere la produzione.

Qualora non riusciste a venire potete inviare una mail all'indirizzo castingprogetto.mia@gmail.com con oggetto “Comparsa Mia” allegando foto primo piano e figura intera, fata e luogo di nascita, città di residenza e numero di cellulare”.