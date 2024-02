Cinema, al via le riprese di due nuovi film a San Marino

San Marino, 13 febbraio 2024 - Come confermato anche dal Segretario del Turismo, il bellissimo territorio di San Marino farà da cornice a due nuove produzioni cinematografiche italiane, intitolate "Tornando ad Est" e "Pasquale Rotondi - Un eroe italiano".

I due film, entrambi liberamente ispirati a storie realmente accadute, vedranno iniziare le proprie riprese nella prima metà del 2024.

Pasquale Rotondi - Un Eroe Italiano

Lunedì 19 febbraio inizierà la realizzazione del film "Pasquale Rotondi - Un Eroe Italiano", la cui trama è legata alla storia del soprintendente noto per avere salvato circa 10.000 opere d'arte italiane dai bombardamenti e dal saccheggio dei nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il patrimonio artistico fu poi nascosto all'interno del Castello di Sassocorvaro e del Palazzo dei Principi di Carpegna, nella zona del Montefeltro.

Le riprese saranno effettuate nelle zone di Urbino, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Carpegna e nel territorio sammarinese, più precisamente in Piazzale della Pieve, Passo delle Steghe, Contrada Borgoloto e in alcuni angoli del centro storico. Il progetto è finanziato e curato dalla casa produttrice "Quality Film".

Tornando ad Est

A cura della casa produttrice romagnola "Strade dell'Est", in collaborazione con "Viktoria Cinema SPA" e due coproduttori provenienti da Romania e Bulgaria (dove è ambientata parte del film), "Tornando ad Est" è il sequel della pellicola del 2020 "Est - Dittatura Last Minute". Il lungometraggio sarà diretto da Antonio Pisu e rivedrà come attori protagonisti Lodo Guenzi, noto anche per essere il frontman del gruppo bolognese "Lo Stato Sociale", Jacopo Costantini e Matteo Gatta.

"Est - Dittatura Last Minute" è stato particolarmente apprezzato dalla critica ed è stato premiato in ben 16 festival diversi, aggiudicandosi anche riconoscimenti di prestigio come il "Nastro d'Argento”. La trama ruota intorno alle disavventure di tre ragazzi cesenati, Pago, Bibi e Rice, partiti per una vacanza in Est Europa in pieno autunno del 1989, periodo di forti terremoti geopolitici come il crollo del Muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Ora tocca al sequel, che sarà ambientato nel 1991 (due anni dopo il primo) e le cui scene si svolgeranno tra Repubblica di San Marino, provincia di Cesena, Bulgaria e Romania. Le riprese avranno inizio in Bulgaria, il 7 maggio, mentre la fine è prevista per il 19 giugno, a Cesena. "Tornando ad Est" verrà trasmesso nelle sale cinematografiche e sulle principali piattaforme internazionali di streaming.

Un biglietto da visita

"Il cineturismo in Italia vale quasi 600 milioni di euro all'anno - dichiara Federico Pedini Amati, il Segretario di Stato del Turismo di San Marino - e noi, che abbiamo scorci, panorami e location che tutto il mondo ci invidia non siamo stati in grado di attrarre una produzione cinematografica da oltre 50 anni. Non abbiamo lo strumento delle film-commission e sicuramente necessitiamo di norme specifiche per lo sviluppo dell'industria cinematografica, ma stiamo lavorando da 4 anni a questa parte per provare a portare set sul nostro Paese. Due case di produzione ci hanno scelto e non è un caso provengano da Marche ed Emilia-Romagna, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in termini di rapporti con il territorio."

La scelta di San Marino come teatro di alcune scene dei due film servirà come vetrina per il piccolo stato, sia in ambito di visibilità che economico grazie anche al coinvolgimento di aziende, maestranze e artisti locali. Sono previste, per la seconda metà del 2024, le riprese di altre produzioni cinematografiche nel territorio della Repubblica.