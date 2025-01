Aeroporto di Ancona, prorogati i voli di continuità

Ancona, 29 gennaio 2025 – Sono stati prorogati i voli "domestici" dall'Ancona International Airport. A darne notizia l'Ente nazionale dell'aviazione civile. "L’Enac - si è letto in una nota - ha firmato oggi, 29 gennaio 2025, la proroga dei collegamenti aerei relativi ai voli dall’aeroporto di Ancona e Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli e viceversa per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della regione Marche. La proroga è stata perfezionata dall’Enac a valle dei pareri favorevoli rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Marche".

Nuovi sviluppi con SkyAlps

Nelle prossime ore, il vettore altoatesino SkyAlps dovrebbe rendere possibili le prenotazioni dei voli anche per il mese di febbraio (e nei mesi a venire, a seconda della durata dell'ulteriore proroga). SkyAlps, si ricorderà, era subentrato ad Aeroitalia (uscita anticipatamente dal bando di continuità territoriale), in conseguenza dell'attuazione della procedura di emergenza. Ora si resta in attesa della pubblicazione, presumibilmente definitiva, del nuovo bando per la continuità territoriale dall'aeroporto marchigiano.

Casini all’attacco: “Vogliamo le Marche grandi, con un aeroporto moderno ed efficiente”

E dire che la mattinata si era aperta con il Pd delle Marche tornato alla carica sulla situazione dell'aeroporto, compresi gli aspetti legati al bando di continuità territoriale. "Mentre il presidente Francesco Acquaroli sciorina numeri nel tentativo di coprire il declino del turismo, la realtà è ben diversa: le Marche sono sempre più isolate e il trasporto aereo continua a essere il simbolo dell’inefficienza della sua amministrazione", ha puntato il dito la capogruppo Anna Casini.

"Il volo su Roma è un disastro – ha incalzato – con orari assurdi che non permettono nemmeno di andare e tornare in giornata. La soluzione doveva arrivare con un nuovo bando da emanare già l’anno scorso, ma ancora una volta siamo fermi alle promesse: oggi ci dicono che uscirà ad aprile, quindi, se tutto va bene, il servizio sarà operativo solo in autunno, con la giunta Acquaroli scaduta. Una vergogna che penalizza lavoratori, imprese e turisti".

Casini ha aggiunto: "Noi vogliamo le Marche grandi, con un aeroporto moderno ed efficiente, in grado di servire tutti i marchigiani, che attragga investimenti e turismo, che sia in rete con le infrastrutture regionali e non. Per questo proponiamo un piano di rilancio che preveda tratte realmente utili con orari studiati per chi viaggia per lavoro e turismo, l’apertura di nuove rotte internazionali e una programmazione seria che metta fine all’incertezza".