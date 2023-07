Incidente oggi a Numana: auto travolge moto, giovane centauro miracolato

Numana (Ancona), 17 luglio 2023 – Ha preso in pieno una moto, il giovane centauro è finito a terra e poi, la stessa auto, è salita sopra la Ducati rimasta sull’asfalto distruggendola. Il ragazzo che era in sella al ciclomotore si è salvato per miracolo riportando ferite lievi.

E’ successo poco fa, attorno alle 17, lungo la Litoranea a Marcelli di Numana, di fronte allo stabilimento balneare Crystal. E’ avvenuto tutto sotto gli occhi attoniti dei tanti turisti.

Sul posto è arrivata l’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo con l’autobotte e un mezzo 4x4 per la messa in sicurezza dell’intera area, molto transitata nel pieno della stagione estiva, mentre il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. In fase di accertamento le cause dello schianto da parte della polizia locale sul posto tuttora per i rilievi. Il traffico è stato a lungo rallentato.