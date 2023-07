Incidente al passo di Monsano (Ancona): moto contro auto, gravissimo centauro

Monsano (Ancona), 17 luglio 2023 – Nuovo scontro tra auto e moto al ‘passo’ di Monsano: gravissimo un centauro di 58 anni trasportato in eliambulanza a Torrette. È accaduto ieri mattina alle 11,30 in via Ancona, all’incrocio con via Sant’Ubaldo sulla Provinciale 76, all’altezza di Trony. A scontarsi il centauro a bordo di una moto Bmw e una Opel condotta da una mamma che trasportava i suoi due figli, fortunatamente tutti illesi anche se sotto choc.

Il centauro è stato sbalzato nel campo accanto alla carreggiata. Sul posto il 118 con una ambulanza oltre all’elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco. Il centauro rovinato a terra era cosciente ma ha riportato numerosi traumi.

Trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale regionale è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e i medici si sono riservati la prognosi.

Purtroppo non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti di tale gravità.

Poco prima attorno alle 9, al viale della Vittoria a Jesi (davanti al bar pausa Caffè, in fondo a via Papa Giovanni XXIII) un altro scontro ma stavolta auto contro bici con il ciclista, un 61enne ferito per fortuna non gravemente e trasportato al pronto soccorso del Carlo Urbani.