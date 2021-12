Senigallia (Ancona), 11 dicembre 2021 - E' allerta maltempo oggi nelle Marche, ma in particolar modo a Senigallia dove ieri sera è scattata l'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole. Oggi sono stati evacuati supermercati, chiusi i locali su buona parte del lungomare ed è stato consigliato alla gente di ripararsi ai piani alti delle case. L'accumulo di pioggia sull'asfalto ha causato l'uscita di strada di uno scuolabus a Polverigi: l'automezzo stava per iniziare il servizio e a bordo c'era solo l'autista, che si è messo in salvo e ha chiamato i soccorsi.

FOCUS Meteo, è allerta arancione nelle Marche. Forti temporali e neve a bassa quota

A fare paura è il fiume Misa che per ora non è esondato, ma se la pioggia continuerà a scendere il rischio sarà elevato. Allestito un seminario per accogliere la gente in caso di bisogno.

Il fiume Esino esonda: chiusa la Superstrada 76

Chiusa poco fa in entrambe le direzioni, la Superstrada 76 'Della Val D’Esino', tra i km 39,800 e 27,900, a causa dell’esondazione del fiume Esino in territorio di Cupramontana. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Allagamenti, smottamenti e strade chiuse un po' in tutta la Provincia.

Alla Chiusa tra Jesi e Camerata Picena il fiume è esondato nella zona della cava dove la ghiaia è accumulata a lato della sede stradale. Fango in strada e allagamenti nel territorio jesino. La raccomandazione del Comune è quella di "non transitare per alcun motivo né a piedi né con veicoli in prossimità del fiume o di fossi dallo stesso alimentati". I residenti delle zone interessate vengono informati dalla Polizia locale con avvisi tramite megafono. Restano chiusi i sottopassi di via Fontedamo, via Latini, via Adeodato Pieralisi (dietro Goldengas), un tratto di via del Burrone e la strada che porta da via Agraria a San Marcello. Si registrano allagamenti alla zona industriale il ponte bianco, in via Piandelmedico e in altre parti a valle della città e anche a Chiaravalle dove l’Esino e il Triponzio sono sorvegliati speciali.

Smottamenti a Fabriano

Smottamenti e allagamenti anche a Fabriano. Smottamenti su alcune strade a Genga e nelle vie secondarie per accedere a molte frazioni della città della carta. Sottopasso di Moscano e Rocchetta bassa allagati: i vigili del fuoco hanno posizionato idrovore. Sulla Strada Pedemontana delle Marche, nel tratto Fabriano-Matelica da poco inaugurato, alcuni canali di scolo hanno riversato acqua sulla carreggiata nei pressi di Cerreto D'Esi. "Operai, Protezione civile Fabriano e vigili del fuoco - spiega il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli – sono intervenuti già dalle prime ore della mattina in diverse parti del territorio per arginare e monitorare situazioni determinate dalle abbondanti piogge. Si sta seguendo - conclude il sindaco - l'andamento della portata dell'Esino in zona Borgo Tufico e di alcuni fossi tra i quali quello presente in zona San Donato a confine con Sassoferrato".

Vigili del fuoco al lavoro per i danni da vento ad Ancona

Anche i vigili del Fuoco sono al lavoro dalla notte scorsa: nella sola provincia di Ancona alle 9 di stamattina si erano registrati 25 interventi per alberi e rami caduti su sedi stradali, locali allagati e insegne pericolanti.

La neve interrompe l'elettricità alle casette Sae di Visso

Una fitta nevicata ha imbiancato le zone terremotate a ridosso dell'Appennino marchigiano causando anche problemi di elettricità alle casette Sae di Visso (Macerata) che tra ieri sera e stamani sono rimaste per qualche ora senza luce. In alcune zone è mancata anche l'acqua. "La corrente fortunatamente adesso è tornata e speriamo che non salti di nuovo - spiega la vice sindaco Patrizia Sarfaustini. "A Visso e nelle zone che si estendono da Castelsantangelo sul Nera a Camerino sono caduti almeno una ventina di centimetri di neve, causando qualche disagio alla circolazione sulle strade interne dei borghi. Le precipitazioni nevose dovrebbero attenuarsi già nel corso della giornata, lasciando spazio domani e lunedì a sole e cielo sereno.