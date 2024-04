Appuntamento il 28 aprile prossimo a Numana con partenza alle ore 9. Conero Running, grande attesa. Una mezza maratona per il Salesi

Due settimane e poi sarà Conero Running a Numana. Dopo la carica dei 1.850 partecipanti della scorsa edizione la Conero Running sogna nuovi record di partecipazione. Appuntamento per domenica 28 aprile, con partenza alle ore 9, per la gara nazionale Fidal, organizzata dal Grottini Team in collaborazione con il Comune di Numana. L’appuntamento sportivo clou resta la tradizionale mezza maratona competitiva di carattere nazionale, con percorso omologato categoria Bronze sulla distanza dei 21,097 km, ma la Conero Running è molto altro. La distanza più frequentata sarà la Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti della corsa sui 10 Km ma il popolo della Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti, bambini, famiglie e nonni raccoglie la voglia di esserci proprio di tutti.

Confermata la Mini Numana Run, corsa dedicata al mondo delle scuole per bambini da 6 ai 12 anni che potranno sfidarsi all’interno del Porto Turistico di Numana in un percorso realizzato proprio per loro. Al villaggio della sono attesi i Cosplay per far sentire tutti dei supereroi. Conero Running e solidarietà ribadendo il sodalizio con l’Ospedale Salesi. Un euro della quota di iscrizione sarà devoluto a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti. Il delfino "Salesino" sarà la mascotte della Conero Running.