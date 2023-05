Audax Senigallia, il primo round va al Forlì

Serie C1 Al Forlì il primo round. Termina con una vittoria degli emiliani sui senigalliesi (0-4) la semifinale di andata dei playoff spareggio per salire nella categoria nazionale di serie B. Rinviata di una settimana a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, sabato scorso la prima sfida al Pala Panzini di Senigallia tra Audax S.Angelo e Forlì. Ritmi alti fin da subito. La prima netta occasione è dei padroni di casa, quando il pallone decide di danzare sulla linea di porta avversaria per poi uscire. Il Forlì, però ha l’occasione più nitida per sbloccare l’incontro, ma nulla di fatto, primo tempo a reti inviolate. La ripresa è sulla falsa riga della prima frazione. I padroni di casa cercano di costruire, ma peccano d’imprecisione; diversamente gli ospiti, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano il vantaggio. L’Audax prova ad aumentare il ritmo, sfruttando spesso anche il quinto di movimento grazie al quale si avvicina più volte al pareggio.

A due minuti dalla sirena arriva il raddoppio forlivese. I senigalliesi non si abbattono, ma sono gli ospiti a segnare il terzo centro. Nei secondi finali arriva un altro gol, quello dello 0-4 definitivo. "Un risultato eccessivo, bugiardo, maturato negli ultimi 120 secondi, perché a due minuti dalla fine il risultato era fermo sullo 0-1. – la disamina del tecnico senigalliese, Diego Petrolati- Merito loro o demerito nostro? Entrambe le cose. I gol subiti nel finale sono figli di errori d’ inesperienza, la nostra è una squadra giovanissima; il Forlì invece è squadra molto esperta, composta da giocatori di categoria superiore. Non sono più forti di noi, ma ieri lo sono stati: nelle scelte, nella qualità e nei dettagli. Per superare il turno e accedere alla finalissima dovremo fare un miracolo. Ma questo sport è strano, e noi ci crediamo". Sabato 3 giugno a Forlì la gara di ritorno.

Alice Mazzarini