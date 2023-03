Castelfrettese e Filottranese gomito a gomito Si gioca anche il derby tra Loreto e Villa Musone

Adesso solo un punto separa le prime due squadre del girone B di Prima Categoria dopo la vittoria della Castelfrettese di domenica a Filottrano. Quella Castelfrettese, bestia nera della Filottranese in questa stagione (bottino pieno in entrambe le sfide di campionato), che spera di trovare la continuità sin dalla partita odierna interna contro lo Staffolo. La Filottranese invece di scena a Santa Maria Nuova contro una Labor che in settimana ha cambiato la guida tecnica (salutato Tizzoni è arrivato Pesarini). In trasferta anche il Sassoferrato Genga a Montemarciano e anche il Borgo Minonna, quarto, sul campo della Sampaolese che una settimana fa ha rialzato la testa a Chiaravalle. Il Castelbellino, dopo aver salutato la Coppa Marche, torna in campionato ospitando il Colle 2006. Oggi si gioca anche il derby tra Loreto e Villa Musone, con il debutto sulla panchina loretana di mister Bernabei, un ex della sfida. Il programma. Prima Categoria (girone B), nona giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Castelbellino-Colle 2006, Castelfrettese-Staffolo, Castelleonese-Chiaravalle, Labor-Filottranese, Loreto-Villa Musone, Montemarciano-Sassoferrato Genga, Sampaolese-Borgo Minonna, Monserra-Real Cameranese. Classifica: Filottranese 49; Castelfrettese 48; Sassoferrato Genga 43; Borgo Minonna 41; Castelbellino 36; Staffolo e Chiaravalle 34; Montemarciano 31; real Cameranese e Sampaolese 29; Labor 28; Castelleonese 27; Monserra 26; Villa Musone 22; Colle 2006 10; Loreto 9.