"Fair play e amicizia valgono più di un gol"

di Michele Carletti

Il gesto istintivo di sabato sul campo di Candia di Francesco Giacco, allenatore degli Allievi regionali dell’Osimana (girone B), di far pareggiare intenzionalmente gli avversari dopo il vantaggio siglato nella ripresa dalla sua squadra, realizzato però con un giocatore avversario a terra, è stato apprezzato anche dagli avversari. Complimenti al tecnico giallorosso arrivano dal responsabile tecnico del settore giovanile del Candia, Christian Ceccacci. "La partita è stata sicuramente segnata da questo bel gesto di fair play – dice Ceccacci a capo di un settore giovanile che può contare circa 160 iscritti, dai Piccoli Amici agli Allievi –. Preceduto da bei gesti anche da parte del nostro allenatore (Massimiliano Zocchi, ndr) che ha ordinato ai nostri ragazzi di mettere la palla fuori per due volte, perché c’era un avversario dolorante a terra. Successivamente l’Osimana ha fatto gol con un nostro uomo a terra, ma non lo hanno fatto apposta. Una volta che si sono accorti hanno deciso di far segnare i nostri ragazzi e di fare ritornare la partita in parità (partita poi vinta dall’Osimana 2-4, ndr). Un bellissimo gesto". Quasi scontato per Ceccacci. "Non avevo alcun dubbio, perché siamo in ottimi rapporti sia con la dirigenza dell’Osimana sia con lo staff tecnico. Sia il sottoscritto poi che altri allenatori attuali del Candia abbiamo militato anni fa nell’Osimana. Anche se ciò che è accaduto non c’entra niente con la militanza e con l’amicizia, ma va sicuramente dato atto degli elevati valori umani che hanno sia questi ragazzi che gli allenatori della società giallorossa. Sono sicuro che nessuna partita, nessun risultato, nessun gol ci farà compromettere la nostra amicizia. Perché il calcio deve unire e non dividere. Lo sostengo da sempre", chiude Ceccacci che può vantare anche esperienze da allenatore in Promozione, proprio con l’Osimana, dove è restato quattro anni tra giovanili e prima squadra, dal 2012 al 2016. Poi l’esperienza alla Filottranese e da cinque anni è al Candia dove negli ultimi tre ricopre il ruolo di responsabile tecnico dopo essere partito come allenatore degli Allievi. Ceccacci è anche l’attuale allenatore della prima squadra della società dorica, sesta in classifica in Seconda Categoria a due punti dai playoff.