L’Ancona ora punta sull’attaccante Kouko

Movimenti frenetici in casa biancorossa. L’Ancona non si ferma e dopo aver sistemato la questione stipendi – annunciata ieri via social dalla società – ora punta tutto sul rafforzamento della rosa per Agenore Maurizi. Un segnale di impegno e di serietà che arriva proprio mentre la piazza continua a manifestare la sua contestazione – lunedì sera assemblea pubblica al Cinema Italia di corso Carlo Alberto –, e che trova riscontro nei videomessaggi dei nuovi acquisti, su tutti quello di Andrea Zini che per primo ha voluto salutare i tifosi dorici.

Sul fronte operazioni, la dirigenza biancorossa sta per chiudere colpi importanti. Andrea Bianchimano, l’ex centravanti della Fermana, è praticamente cosa fatta, così come Alessandro Miola, il centrocampista che arriva dall’Isernia dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Perugia. Due innesti che dovrebbero essere ufficializzati nei prossimi giorni. Ma lo staff che lavora con Maurizi non si accontenta. Avanzano speditamente anche le trattative per Tommaso Mazzei, centrale di difesa ex Pistoiese con un passato nelle giovanili laziali, e per Lorenzo Filippini, difensore mancino cresciuto anch’egli alla Lazio.

Quest’ultimo, ex nazionale under 20 con una trentina di presenze in serie B, rappresenterebbe un rinforzo di spessore per il reparto arretrato che il mister sta plasmando. Quasi definito anche l’arrivo di Luca Sparandeo, difensore classe ‘99 cresciuto nel Benevento e reduce dall’esperienza alla Nocerina. Il suo curriculum parla chiaro: una presenza in A, una in B e ben 53 gettoni in C tra Viterbese, Virtus Francavilla e Lecco.

Il nome che fa maggiormente gola, però, è quello di Daniel Zinon Kouko. L’attaccante ivoriano, trentasei anni compiuti ma ancora in grande forma, nell’ultima stagione ha timbrato 14 volte il cartellino del gol con l’Ostiamare di Daniele De Rossi in 32 apparizioni complessive. Due anni fa, sempre in D con la Pianese, aveva realizzato 12 centri. Un bomber vero, abituato alla doppia cifra e capace di fare la differenza anche in categorie superiori. Il suo passaggio nelle Marche non sarebbe una novità: qualche stagione fa aveva già dimostrato il suo valore a Macerata, dove in due annate aveva messo a segno 23 reti prima del trasferimento all’Olbia in Lega Pro, dove s’è fatto apprezzare a suon di gol.

L’idea di Maurizi sarebbe quella di affiancare Kouko a giocatori come Bianchimano e Zini, creando un tridente offensivo di tutto rispetto. Resta invece in stand-by, almeno per il momento, la situazione di Antonio Martiniello, il bomber della scorsa stagione, con lui la distanza tra domanda e offerta economica rimane ancora consistente.

In difesa, nel frattempo, si lavora per trattenere Enrico Rovinelli, protagonista di un’annata più che positiva ma tentato dalle sirene di club di categoria superiore. La sua decisione è attesa nelle prossime settimane, ma al momento l’Ancona non sarebbe la prima scelta.

Sul fronte giovani, invece, ben avviate le piste che portano ad Alessandro Ceccarelli, esterno destro classe 2006 di scuola Lazio reduce da 30 presenze e 2 gol al Real Monterotondo, e a Matteo Attanasi, centrocampista ex Vastogirardi classe 2007 di recente convocato nella rappresentativa nazionale dilettanti. Sempre caldo il nome di Andrea Giordani, attaccante 2007 di proprietà del Perugia che Maurizi conosce bene e che vorrebbe riconfermare dopo l’esperienza in biancorosso della scorsa stagione.

